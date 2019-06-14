Kayseri'deki sağanak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün etkili olan ve metrekareye yaklaşık 40 kilogram düşen sağanak yağış nedeniyle 92 olaya müdahale etti.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, hafta başından beri etkili olan yağışlar nedeniyle KASKİ ve itfaiyede nöbetçi personel sayısı artırıldı.

Dün Mimsin, Talas, Hacılar ve Erciyes bölgesinde metrekareye yaklaşık 40 kilogram yağış düşerken, meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için KASKİ Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Su baskınlarıyla ilgili KASKİ Genel Müdürlüğü'ne 249 çağrı iletildi. İtfaiye ekipleri de gün boyunca 65 su baskınının yanı sıra 19 kurtarma, 7 yangın ve 1 trafik kazası olmak üzere toplam 92 olaya müdahale etti.