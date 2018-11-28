Kayseri'deki FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan çiftten koca tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan makine mühendisi M.Y.T. ile karısı Z.T'nin adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.Y.T. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.