Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve kullananlara yönelik kent merkezindeki farklı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde, uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen bakır sülfat, sülfürik asit, ölçüm tüpü ve hassas terazi ile 41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.