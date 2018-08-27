Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda S.Ö, H.K ve H.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst ve otomobillerinde yapılan aramalarda 346 kök Hint keneviri ve 2 kilo 127 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.