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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda B.D, T.T...

Genel 14.12.2019, 14:29
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda B.D, T.T ve B.E gözaltına alındı.

Zanlıların araç ve üst aramasında 438 gram metamfetamin, 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#İl Emniyet Müdürlüğü #kayseri #uyuşturucu
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