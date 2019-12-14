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Kayseri'de uyuşturucu operasyonları
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyonlarda B.D, T.T...
Genel 14.12.2019, 14:29
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların araç ve üst aramasında 438 gram metamfetamin, 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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