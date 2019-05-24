Kayseri'de trafik kazaları: 4 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçileri taşıyan ve sürücüsü belirlenemeyen 38 P 0884 plakalı işçi servisi, Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yoğun yağmur yağışının etkisiyle refüje çıktı.
Aynı yerde İdris Aksu'nun kullandığı 38 FV 138 plakalı kamyonet yol ortasına devrildi.
Kamyonetin arkasındaki bir otomobilin kamyona çarpmamak için aniden durması üzerine 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Aksu, Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.