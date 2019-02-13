Kayseri'de Toplum Yararına Çalışma Programı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında son bir yıl içinde 6 bin 840 kişiyi kamu kurumalarında istihdam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" çağrısının ardından uygulamaya konan TYÇP projesi ile İŞKUR Bölge Müdürlüğü Kayseri'de istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.

Program kapsamında son olarak Kayseri'nin Bünyan ilçesinde istihdam edilecek 40 kişilik kontenjan için noter huzurunda kura çekildi.

İŞKUR yetkililerinden alınan bilgiye göre, TYÇP kapsamında Kayseri’de 6 bin 840 kişiyi kamu kurumlarında iş sahibi olduğu bildirildi.



