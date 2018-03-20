Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) propagandasını yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve serbest bırakılan M.R.P'yi (65) "terör örgütü propagandası yaptığı ve devleti kötülediği" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.