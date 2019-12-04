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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

Genel 04.12.2019, 15:03
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 kılıç, şamdan, heykel, bronz sandık, cam obje ile 51 sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.T, C.E.S. ve O.K. yakalandı. O.K'nin dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

#kayseri #tarihi eser #Zanlı
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