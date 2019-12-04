Son Dakika
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...
Genel 04.12.2019, 15:03
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.
Olayla ilgili Y.T, C.E.S. ve O.K. yakalandı. O.K'nin dolandırıcılık suçundan da arandığı tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 04 Aralık 2019
|İmsak
|06:09
|Güneş
|07:36
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49