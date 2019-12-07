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Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin girişine bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay...
Genel 07.12.2019, 18:05
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.
Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.
Bomba imha uzmanınca yapılan incelemede, bavulda kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.
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