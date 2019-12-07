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Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin girişine bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay...

Genel 07.12.2019, 18:05
Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.

Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin girişine bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.

Bomba imha uzmanınca yapılan incelemede, bavulda kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

#kayseri #şüpheli bavul
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