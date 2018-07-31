Kayseri'de suç örgütü operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, iş adamları ve esnafın uygunsuz görüntülerini kullanarak kendilerine menfaat sağlayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Yahyalı Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "fuhuş ve şantaj şebekesi" olarak değişik suçlara karıştıkları belirlenen kişileri takibe aldı.
Yaklaşık 10 ay süren takipte şebeke üyelerinin, ilçedeki esnaf ve iş adamlarına kumpas yoluyla tuzak kurup uygunsuz görüntülerini şantaj için kullanarak kendilerine menfaat sağladıkları tespit edildi.
Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 7 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk zanlılardan L.B, Y.Ü, A.Ü. ve İ.D. tutuklandı, B.Ü, H.Ü. ve Y.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.