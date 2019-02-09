Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri-Nevşehir kara yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Nevşehir'den Kayseri yönüne gitmekte olan 46 D 8540 plakalı otomobil, Garipçe köyü yakınlarında sürücünün direksiyon...