Kayseri'de organize suç örgütü operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç işlemek amacıyla organize örgüt oluşturdukları öne sürülen 4 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda V.Ö, M.A. ve Ö.T. gözaltına alındı, evlerde yapılan aramada pompalı tüfek, 15 kartuş, 60 mermi ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan M.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.