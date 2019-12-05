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Kayseri'de öğrenci servis minibüsü devrildi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrenci servis minibüsü devrildi.Osman Mahallebaşı yönetimindeki 38 ABA 978 plakalı servis minibüsü, Elbaşı Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.Serviste bulunan...
Genel 05.12.2019, 17:13
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde öğrenci servis minibüsü devrildi.
Osman Mahallebaşı yönetimindeki 38 ABA 978 plakalı servis minibüsü, Elbaşı Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.
Serviste bulunan 13 öğrenci, kontrol amaçlı Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Belediye Başkanı Özkan Altun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, çocukları evlerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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