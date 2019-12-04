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Kayseri'de lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Doğardı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında şoför olarak çalışan Davut Sarıkaya (46), kullandığı kamyonun...

Genel 04.12.2019, 15:29
Kayseri'de lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü öldü
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, lastiğini değiştirmek istediği kamyonun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Doğardı Mahallesi'ndeki bir taş ocağında şoför olarak çalışan Davut Sarıkaya (46), kullandığı kamyonun lastiğini değiştirmek istedi.

Sarıkaya, bu sırada krikonun kayması sonucu kamyonun altında kaldı.

Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Sarıkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sarıkaya'nın cesedi, otopsi için Bünyan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

#Bünyan #jandarma #kriko #oldu
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