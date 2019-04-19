Kayseri'de Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kuran kurslarında eğitim gören kız ve erkek öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

İl Müftülüğü tarafından Kuran kurslarına katılımı artırmak, Kuran kurslarında okuyan öğrencileri itikat, ibadet, ahlak ve siyer gibi temel dini bilgileri öğrenmeye ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okumaya teşvik etmek amacıyla kız ve erkek öğrenciler arasında Kur'an-ı Kerim'i yüzünden güzel okuma yarışması gerçekleştirildi.

Yarışmanın komisyon başkanlığını Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, komisyon üyeliğini ise Dini Yüksek İhtisas Merkezi eğitim görevlisi Yüksel Demirkoparan ve Kocasinan İlçe Müftülüğü vaizi Melik Işık yaptı.

Yarışma sonunda erkeklerde Mustafa Germirli Kuran Kursu'ndan Ahmet Emin Yüce, kızlarda 18 yaş altında Zeynel Abidin Kuran Kursu'dan Tuba Akdağ ve 18 yaş üstü kızlarda Seyit Mehmet Aksebzeci Kur'an Kursu'ndan Neslihan Arslan birinci oldu.

Ahmet Emin Yüce, Malatya'da düzenlenecek bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.