Kayseri'de konservatuvar kayıtları başladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na kış dönemi için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in katılımıyla yaz dönemi kurslarının kapanış ve sertifika töreninin arından kış dönemi için kayıtlar başladı.

Kış döneminde hem büyükler hem de öğrencilere yönelik kurslar açılacak ve yetişkinlere yönelik bağlama, gitar, klarnet, bateri, piyano, ud, keman, ney, yan flüt, resim, tiyatro, şan, halk oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Tasavvuf Müziği Korosu kursları verilecek.

Bugün başlayan ve 21 Eylül'de sona erecek kayıtların ardından eğitimler 15 Ekim'de başlayacak.