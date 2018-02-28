Kayseri'de kentsel dönüşüm çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ikinci uygulama etabının uzlaşma görüşmelerine başlanacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Mahallesi'nin en prestijli ve en gözde yaşam merkezlerinden birisi olacağını belirtti.

Sahabiye’nin Kayseri için önemli olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Meydanı’na bakan bir mahalleyi dönüştürüyoruz. Tamamı 510 bin metrekarelik bir dönüşüm alanı söz konusu. Burada 624 binada, 3 bin 800 konut, bin 620 iş yeri, 400 diğer nitelikteki bağımsız bölüm olmak üzere, 5 bin 820 bağımsız bölüm bulunuyor. Tüm bu yapıların yaklaşık inşaat alanı 680 bin metrekareyi buluyor. Şehir merkezinde bu denli yoğunluğun olduğu bir alanı dönüştürmek kolay değil ancak çok titiz bir çalışmayla başarılı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Şehrimize mimari ve sosyal anlamda değer katacak olan dönüşüm projesinde birinci uygulama etabına başladık. Toplam inşaat alanı 132 bin metrekare olan, 622 daire ve 55 iş yerinin bulunduğu birinci uygulama etabında uzlaşma görüşmeleri, planlama faaliyetleri, imar uygulamaları, yıkım çalışmaları ve inşaat yapım ihale işlemlerini tamamlayarak temel atma aşamasına geldik. Şimdi sırada ikinci uygulama etabı var."





