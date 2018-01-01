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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

- Karbonmonoksit gazından etkilenen 91 yaşındaki anne ile 53 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

01 Ocak 2018 Pazartesi 21:23
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Turan Mahallesi'nde oturan 91 yaşındaki Hürüze Kaya ile oğlu 53 yaşındaki Adil Kaya'dan gün boyu haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde Hürüze Kaya ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerince sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen anne ve oğlunun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
2 ölüKarbonmonoksitKayseri
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