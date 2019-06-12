Kayseri'de iş adamının öldürülmesi davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ortağını borç meselesi yüzünden av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan sanık emekli öğretmen Mustafa Murat ile maktul Mehmet Özet'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını okuyan duruşma savcısı, sanığın "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki savunmasını yapması için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.
İddiaya göre, 12 Şubat'ta, İldem Cumhuriyet Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda Mustafa Murat'ın av tüfeğiyle ateş ettiği Mehmet Özet, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayda kullandığı av tüfeğiyle polise teslim olan Murat, tutuklanmıştı.