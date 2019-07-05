Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Yenice ve Süleymanfakılı Mahallesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri M.S. ve Y.E.K'yı gözaltına aldı.

Zanlıların sorgusunda 5 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi.

Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.