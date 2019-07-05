Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların sorgusunda 5 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Yenice ve Süleymanfakılı Mahallesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayıyla ilgili...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların sorgusunda 5 ayrı hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi.
Zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.