Kayseri'de hırsızlık operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarıyla ilgili merkez Kocasinan ilçesi Kızık ve Buğdaylı mahallelerinde şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda A.F, T.K, S.Ö. ve D.D. gözaltına alındı, şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 3 tabanca, 2 av tüfeği, çalıntı motosiklet, tarihi eser olduğu değerlendirilen 14 yüzük, heykel, kaşık ve 99 sikke ile çim biçme makinesi, 3 televizyon ve inşaat asansörü bulundu.

T.K'nin hırsızlık, A.F'nin ise uyuşturucu madde kullanma suçlarından arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.