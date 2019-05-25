KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım AŞ çalışanları ile iftar programında bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda verilen iftar programına çok sayıda personel katıldı.

Toplu taşımayla her gün Kayseri'nin yüzde 25'ine ulaşım hizmeti verildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri’de hergün 350 bin kişiye ulaşım hizmeti veriliyor. Kayseri'nin yüzde 25'i ile her gün muhatap oluyorsunuz. Çevremizdeki illerin nüfusundan fazlasına hizmet veriyorsunuz. Böylesine önemli bir hizmeti verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kayserimizin belediyeciliği dillere destan olduysa ve kamuoyunda takdir topluyorsa sizlerin vermiş olduğu hizmet sayesindedir. İyi ki varsınız. İnancımız 'İnsanların hayırlısı, onların hizmetkarı olanıdır' der. Hükmedeni, tepeden bakanı değil. İnşallah bizler ve sizler hep birlikte en güzel şekilde hizmet edeceğiz. İnsanlarımıza güler yüzle hizmet ediyorsanız kulun duasını Allah'ın da rızasını kazanırsınız."