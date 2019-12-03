Son Dakika

Kayseri'de "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yayan, İl Kültür...

Genel 03.12.2019, 18:05
Kayseri'de
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yayan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde verdiği konferansta, ilk telif hakkı çalışmalarının Avrupa devletlerinde başladığını söyledi.

Günümüzde sanat piyasasının ekonomik boyutunun 2016 yılında 56,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Yayan, "Forbes'in her yıl yayınladığı Türkiye Sanat Raporu incelendiğinde sadece 2017 yılında müzayede satışlarından Türk ressamların 69 milyon lira ciroya ulaştığı anlaşılmıştır." diye konuştu.

Konferansın ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.

Programa Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler katıldı.


#"Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı #kayseri
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
İmsak 06:08
Güneş 07:35
Öğle 12:36
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@