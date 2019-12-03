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Kayseri'de "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yayan, İl Kültür...
Genel 03.12.2019, 18:05
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) tarafından "Güzel Sanatlar ve Telif Hakları" konferansı gerçekleştirildi.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Yayan, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde verdiği konferansta, ilk telif hakkı çalışmalarının Avrupa devletlerinde başladığını söyledi.
Konferansın ardından sergi açılışı gerçekleştirildi.
Programa Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler katıldı.
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