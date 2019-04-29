Kayseri'de duruşma sonrası kavga

KAYSERİ (AA) - Kayseri Adliyesi'nde görülen bir dava sonrası kavga eden 8 kişi, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesinde "kasten yaralama" suçundan görülen duruşmanın ardından iki grup arasında mahkeme koridorunda kavga çıktı.

Kavgaya müdahale eden adliye polisi, kavgaya karışan iki gruptan 8 kişiyi polis noktasına götürdü.

Burada sinirlerine hakim olamayan ve kendini yere atarak koltuk ve camı yumruklayan Erhan Y, polis ekiplerince sakinleştirildi.

Birbirlerinden şikayetçi olan Erhan Y, Oğuzhan G, Emrah Y. ve Selçuk G. ile Ayhan K, Zafer A, Oktay A. ve Mustafa A, hazırlanan tutanağın ardından Reşat Vural Karakolu'na götürüldü.