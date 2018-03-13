Kayseri'de DEAŞ operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, uluslararası terör faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesi ile terör örgütlerine yeni eleman temininin önüne geçilmesi kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttükleri belirlenen Irak uyruklu H.K.M, M.H. ve M.S.H.S. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.