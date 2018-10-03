Kayseri'de cinayet

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kişi, cami yanında tabancayla vurularak öldürüldü.
Merkez Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle'deki Mithatpaşa Merkez Camisi yanında bekleyen Bekir Barbaros, C.Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan Barbaros, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra otomobille kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Olayın, dün akşam merkez Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'nde yonca balyası yüzünden iki grup arasında çıkan kavga sırasında fenalık geçiren Rıfat Yıldırım'ın, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili olabileceği değerlendiriliyor.