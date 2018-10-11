Kayseri'de büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 kişi büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarız ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde 2 büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili başlatılan çalışmada, hırsızlık şüphelilerinin E.K, D.K. ve K.K. olduğunu belirledi.

E.K ve D.K, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. ve D.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. K.K'nin yakalanması içinse çalışmalara devam ediliyor.











