Son Dakika
Kayseri'de 7 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık,...
Genel 06.12.2019, 18:40
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 7 ayrı suçtan hakkında 4 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayhan K, cezaevine teslim edildi.
2°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:38
|Öğle
|12:37
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49