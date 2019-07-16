Kayseri'de 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli Mücadelenin 100’üncü Yılında Kayseri ve 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...