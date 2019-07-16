Kayseri'de 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Milli Mücadelenin 100’üncü Yılında Kayseri ve 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz gününü anlatan sergi bir AVM'de açıldı.
Vali Şehmus Günaydın da sergide yer alan fotoğrafların Türk milletinin kahramanlığını ve imanını yansıttığını kaydetti.
Açılışa AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, MHP İl Başkanı Serkan Tok, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve vatandaşlar katıldı.