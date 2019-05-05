Kayseri'de 10 bin fidan toprakla buluşturuldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliğinde, 10 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarımsaklı Barajı'nda doğa yürüyüşü ve fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Yaklaşık 13 bin 500 kişinin katıldığı 7 kilometrelik parkurdaki yürüyüşün ardından 10 bin fidan dikildi.

Programda konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Dinimiz yeşile ve çevreye büyük önem veriyor. Bu yüzden ağaçlandırmaya önem vereceğiz ve hayatımızın her döneminde ağaç dikeceğiz. Bunun yanında spor yapacağız ve hareket edeceğiz. Çünkü bizim sağlıklı bir geleceğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da etkinlikte emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sonrası katılımcılara kahvaltı ikram edildi.