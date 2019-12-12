Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda güvenliği toplantısı

KAYSERİ (AA) - İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin başkanlığında, birçok meslek odasının katılımıyla gıda güvenliği ile ilgili yapılan ve yapılması gereken konular görüşüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin, resmi kontrollerde, Kayseri'de faaliyet gösteren ve yönetmeliğin getirdiği yenilikleri uygulamakla yükümlü olan tüm gıda işletmecilerini bilgilendirdiklerini ifade etti.

Konuya ilişkin bilgilenmelerin önem taşıdığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte son tüketiciye sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda hazır ambalajlı gıdaların etiketlerinde 'yağ, doymuş yağ, trans yağ, karbonhidrat, şeker, protein ve tuz' gibi besin ögelerinin miktarlarının yer alması zorunlu hale getirilmiştir. Restoran, yemekhane, kafe gibi toplu tüketim yerlerinde menü, yazı tahtası aracılığıyla gıdanın adı ve alerjen madde bilgisi ile alkol ve domuz kaynaklı bileşen kullanımına ilişkin bilgilerin son tüketiciye sunulması zorunlu hale getirilmiştir. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce faaliyet göstermekte olan gıda işletmecileri 31.12.2019 tarihi itibariyle yeni yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. 31.12.2019 tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilir."

Toplantıya oda başkanları, İl Kontrol Laboratuvarı ve Kaytur temsilcileri katıldı.

Toplantıda sektöre ait genel problemler, istek ve öneriler de değerlendirildi.