Kayseri Şeker'den 25 milyonluk yatırım

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker Fabrikası, günde 250 ton kireç üretme kapasitesine sahip kireç fabrikası açtı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 25 milyon liraya mal olan ve tamamen yerli imalat olan kireç fabrikası, yeni kampanya döneminde hizmet verecek.

Kuruluşundan bu yana farklı metreküplerde 3 kireç ocağına sahip fabrikanın günlük pancar kesiminin artması dolayısıyla kireç ocakları yetersiz kaldı ve bu nedenle yeni bir kireç fabrikasına ihtiyaç duyuldu.

500 metreküp kapasiteye sahip olacak yeni fabrikanın, günde 250 ton kireç üreterek fabrikanın ihtiyacına cevap vermesi bekleniyor.