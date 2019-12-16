Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay'a destek ziyareti

KAYSERİ (AA) - Gemerek Nakliyeciler Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin ve Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ile Gemerekli pancar çiftçileri, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

Kayseri Şeker Fabrikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akay ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz işimizi yapıyoruz çünkü çiftçinin olmadığı bir sistem, modelin, şeker pancarı sektöründe başarılı olması, yürümesi mümkün değil. Onun için de mutlaka çiftçinin ihtiyacının karşılanması ve çiftçinin memnun edilmesi, para kazanması gerekiyor. İşin sürülebilir olması açısından buna ihtiyaç var. Bu şekilde olacak olursa çiftçi işi sürdürebilir. Yoksa çiftçi işi bıraktığı takdirde bir daha hiçbir güç çiftçiyi tekrardan üretime döndüremez."

Nakliyecilerin kendileri için değerli olduğu vurgulayan Akay, "Onlar çiftçimizin işini kolaylaştırma konusunda önemli bir iş yapıyorlar. Onun için de onların bu işe sahip çıkmaları, başarılı olmaları bizim açımızdan da, çiftçimiz açısından da çok önemli. Nakliye kooperatifleri mensuplarını da Kayseri Şeker ailesinin bir parçası olarak ellerinden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı yaptıklarını biliyoruz. Onun için onlara ayrıca teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gemerek Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Dursun Şahin de "Biz nakliye kooperatifi üyeleri olarak Kayseri Şeker Fabrikamız ile düzenli bir şekilde çalışıyoruz. Çiftçimiz için gereken her şeyi yapıyoruz. Çünkü bu bizim ekmeğimiz." dedi.

Gemerek Ziraat Odası Başkanı Ferman Çilkaya ise, "Bugün başkanımıza destek ziyaretine geldik. Gemerek Ziraat Odamızın 2 bin 600'ü aktif olmak üzere 7 bin çiftçisi var. Şeker fabrikasının bize vermiş olduğu hizmetlerden memnunuz." ifadelerini kullandı.