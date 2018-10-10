Kayseri Havalimanı'nda yolcu sayısı arttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanı'nı bu yılın ilk 9 ayında kullanan yolcu sayısı 1 milyon 655 bin 752'ye ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayında Kayseri Havalimanı'ndaki iç hat yolcu sayısı 160 bin 229 oldu.

Söz konusu sürede dış hatlar yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 37 bin 59 olarak gerçekleşti.

Eylül 2018'de her iki hatta bin 32 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanını toplam 197 bin 288 yolcu kullandı.

Aynı havalimanında ocak-eylül döneminde 1 milyon 655 bin 752 yolcuya hizmet verilirken aynı dönemdeki yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1 arttı.





