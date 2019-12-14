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Kaymakam ve belediye başkanından mahalle ziyareti
ANKARA (AA) - Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Boyalı Mahallesine ziyarette bulundu. Kaymakam Dinç ve Güdül Belediye Başkan Yalçın ile bazı yetkililer, Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer’den köyün...
Genel 14.12.2019, 12:10
ANKARA (AA) - Güdül Kaymakamı Doğan Dinç ve Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Boyalı Mahallesine ziyarette bulundu.
Kaymakam Dinç ve Güdül Belediye Başkan Yalçın ile bazı yetkililer, Boyalı Mahallesi Muhtarı Bahriye Süer’den köyün durumu hakkında bilgi aldı, köy konağında vatandaşlardan gelen istek ve talepleri dinlendi.
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