Kaymakam Sezer'den Demirbaş'a tebrik ziyareti

ANKARA (AA) - Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, belediye başkanı seçilen Baki Demirbaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Demirbaş, yerel seçimlerinin ardından bir taraftan esnaf ve vatandaş ziyaretleri gerçekleştirirken diğer taraftan makamında tebrikleri kabul ediyor.

Kaymakam Sezer de Demirbaş'ı ziyaret ederek "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Sezer'i misafir etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Demirbaş, "İlçemizin dinamikleri ve vatandaşlarımızla ortak hareket ederek Çubuk'umuzu daha güzel yerlere taşımak için inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda ilçemizi modern ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaymakam Sezer ise ilçede sakin bir seçim süreci geçirildiğini belirterek, "Önceden aldığımız tedbirlerle özellikle çok sayıda muhtar adayının çıktığı mahallerimizde hiçbir olay olmadan seçim sürecini yaşadık. Tüm siyasi partilerimizin ve sizlerin de katkılarıyla her hangi bir olay yaşanmadan vatandaşlarımız demokrasilerin gereği olan oylarını kullandılar. İnşallah Çubuk sizlerin yeni dönemde yürüteceğiniz çalışmalar sayesinde gelişmeye devam edecektir." diye konuştu.

Ziyarete İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses de katıldı.