Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti.
Ankara'da yapılan ve 11 ülkenin mücadele ettiği şampiyonaya katılan Elif Fit Spor Kulübü'nden 1'i erkek 8 milli takım sporcusu, 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalyayla ilçeye döndü.
Antrenör Şengül Şahin, sporcularına güvendiklerini belirterek, "Önümüzdeki yılki Avrupa ve dünya şampiyonasına hazırlıklarımız başladı. İnşallah oradan da derecelerle döneceğiz." dedi.
Pektaş da sporcuların başarıların devamını beklediklerini belirtti.