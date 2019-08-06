Kaymakam Pektaş, şampiyon sporcuları kabul etti

SİVAS (AA) - Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Wushu, Sanda ve Tao Balkan Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları makamında kabul etti. Ankara'da yapılan ve 11 ülkenin mücadele ettiği şampiyonaya katılan Elif Fit Spor Kulübü'nden...