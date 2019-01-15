Kaymakam Özdemir kazada yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, ilçe merkezindeki trafik kazasında yaralanan lise öğrencilerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.



Avşar Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde servis minibüsü, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazası sonrası yaralıları kaldırıldıkları Devlet Hastanesi'nde ziyaret eden Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Özaltun, tedavi gören öğrenci ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yaralı öğrenciler, ziyaretlerine gelen Kaymakam Özdemir ile Başkan Özaltun'a kazanın nasıl yaşandığını anlattı.

Hastane Başhekim Vekili Dr. Mehmet Kendir de, Kaymakam Özdemir'e yaralıların sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verdi.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan öğrencilerden sağlık durumu iyi olduğu belirtilen 12'sinin taburcu edildiği, diğer yaralıların da bir süre daha müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilecekleri öğrenildi.

