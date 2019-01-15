Kaymakam Karaca'nın ev ziyaretleri

KONYA (AA) - Karapınar Kaymakamı Mustafa Karaca, ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek isteklerini dinledi.

Ailelerle evlerinde bir araya gelen Kaymakam Karaca, ailelerin durumları hakkında detaylı bilgi alarak bir süre sohbet etti.

Vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek adına bu ziyaretleri sık sık yaptıklarını belirten Karaca, "Devletimiz imkanlarını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunmak bizlerin görevi. İlçemizde de ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Onların sorunlarının diniliyoruz. Sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Gerek yaşlı ve gerekse yardıma muhtaç ailelerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz onların her zaman yanında." dedi.

Ziyaretlere, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hatice Soran da katıldı.