Kaymakam Girgin'den özel öğrencilere ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, engellilerin eğitim gördüğü Cevizkent Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Okulu ziyaret eden Girgin, turnuvada başarılı olan öğrencilere madalya verdi.
KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, engellilerin eğitim gördüğü Cevizkent Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Engelliler Haftası ekinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla Cevizkent Özel...
KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, engellilerin eğitim gördüğü Cevizkent Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Okulu ziyaret eden Girgin, turnuvada başarılı olan öğrencilere madalya verdi.