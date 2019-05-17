Kaymakam Girgin'den özel öğrencilere ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, engellilerin eğitim gördüğü Cevizkent Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti. Engelliler Haftası ekinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla Cevizkent Özel...

Kaymakam Girgin'den özel öğrencilere ziyaret
banner230

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, engellilerin eğitim gördüğü Cevizkent Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Engelliler Haftası ekinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla Cevizkent Özel Eğitim Uygulama Okulunda engelli öğrenciler arasında bocce ve dart turnuvası düzenlendi.

Okulu ziyaret eden Girgin, turnuvada başarılı olan öğrencilere madalya verdi.

YORUM EKLE
Gönder