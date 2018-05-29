Kaymakam Girgin'den köy ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Girgin, İkizler köyüne giderek burada muhtar ve köylülerle sohbet etti. Talep ve istekleri dinleyen Kaymakam Girgin, yapılacak çalışmalar ve köylere uygulanacak projeler hakkında bilgi verdi.

İkizler köyüne yapılan ve Kaman'ı Ankara ve Konya karayollarına bağlayan yol çalışmasını ve viyadük inşaatını inceleyen Girgin, köyün genel sorunları hakkında da köylülerle görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Adnan Erişek, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Mülayim ve kurum müdürleri de katıldı.