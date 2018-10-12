Kaymakam Girgin, okulları ziyaret etti

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, ilçede bulunan okul ziyaretlerine devam ettirdi.

Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında ilçede bulunan Yenihayat ve Şehit Bayram Kara ortaokullarını ziyaret eden Kaymakam Girgin, okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İman ile okulları gezen Girgin, öğretmenlerle yaptığı görüşmede okullardaki eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam Girgin, yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğretmen ve idarecilere başarılar diledi.

