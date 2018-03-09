Kaymakam Girgin, Kariyer Günleri'ne katıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Kaymakamı Murat Girgin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kaman Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen kariyer günlerine katılarak tecrübelerini paylaştı.

Yurt rehberi Necmettin Köroğlu tarafından planlanan kariyer günlerinde konuşan Girgin, kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Kişinin sadece işi değil özel hayatını belirlemesinin de kendi elinde olduğunu vurgulayan Girgin, şöyle konuştu:

"Sizler de eğitimli, donanımlı gençlerisiniz. Bugün burada olduğunuz için kariyer planlamasının büyük bölümünü geride bırakmış, yol haritanızı belirlemişsiniz. Bundan sonrasını da düşünmeli, eğitim sürecinizi ona göre devam ettirmelisiniz. Siz de ecdat gibi hayalinizin peşinden gitmelisiniz. Öğrenme boyutu kişinin ölümüne kadar devam eder. Kaymakam, doktor, öğretmen de olsanız sürekli yeni şeyler öğrenmek zorundasınız. Hayat çok hızlı ilerliyor ve bu hıza yetişmenin tek yolu öğrenmektir. Kiminiz okuduğu bölüm üzerinden kariyer yapacak kiminiz kamu bölümünde devam edecek kiminiz de farklı bir alanda iş hayatını sürdürecek. Ailelerinizin sizden beklentisi var ve bu beklentiyi hepiniz en çabuk şekilde tamamlamak istiyorsunuz. Belki geçmişte pişmanlık duyduğunuz şeyler olmuş olabilir ama zamanı geri alamayacağımız için gelecek planını iyi çizmeyi bilmeliyiz."

Zeytin Dalı Harekatına da değinen Girgin, "Sizlerin yaşında gençlerimiz kısıtlı ve zor şartlar altında bu memleket için çaba gösteriyorlar. Onlara teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." dedi.

Kaymakam Girgin, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Yurt Müdürü Halil Değirmen de Kariyer Günleri programına katıldığı için Kaymakam Girgin'e teşekkür etti.

Programda, dönem içinde başarılı olan öğrencilere ödül takdim edildi.