Kaymakam Erdoğan, şehit ailelerini ziyaret etti

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Ortakaraören Mahallesi'nde şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan, evlerinde ziyaret ettiği ailelerle sohbet etti, istek ve temennilerini dinledi.

Maddi ve manevi her konuda şehit ailelerinin yanında olacaklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Vatanımızın birliği, beraberliği ve huzuru için en kıymetli varlığı olan canlarını feda eden şehitlerimize minnet borçluyuz. Şehit aileleri bizlere emanettir. Gözümüz kulağımız şehit ailelerinin üzerinde olacak."