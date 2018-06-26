Kaymakam Erdoğan, kamu yatırımlarını denetledi

KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımlarını yerinde inceledi.

Alaylar 2. Mahallesi'nde yaptırılan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü inşaatını gezen Kaymakam Erdoğan, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatında incelemede bulunarak, inşaatın belirlenen süre içinde bitirilmesi için ilgililere talimat verdi.

İnşaatların bu yıl içerisinde bitirileceğini kaydeden Erdoğan, "Her iki binamız da tamamlandığında çalışma koşulları rahatlayacak. Günümüz şartlarına uygun teknolojik donanımın tasarlandığı binalarımıza kaliteli malzeme kullanılmış. Kaliteli hizmetin verileceği binalarımız ilçemizin güvenliği açısından önem arz ediyor. Halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaymakam Erdoğan’a, İlçe Emniyet Müdürü Kasım Özdemir, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar eşlik etti.