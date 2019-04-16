Kaymakam Can Aksoy'dan okul ziyareti

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, 170 Suriyeli çocuğun eğitim öğretim gördüğü Rüstempaşa İlkokulunu ziyaret etti. Kaymakam Aksoy, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile Rüstempaşa İlkokulunu ziyaret ederek,...