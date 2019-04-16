Kaymakam Can Aksoy'dan okul ziyareti

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, 170 Suriyeli çocuğun eğitim öğretim gördüğü Rüstempaşa İlkokulunu ziyaret etti.
Kaymakam Aksoy, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile Rüstempaşa İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.
Okulda da incelemelerde bulunan Aksoy, temizliğe verdikleri önemden bahsetti.
Kaymakam Aksoy, Suriyeli çocukların birleştirilmiş sınıflarıyla diğer şubeleri gezerek Okul Müdürü Vedat Gürses ve öğretmenlerden öğrencilerin durumları hakkında bilgi aldı.