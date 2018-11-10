Kaymakam Aksoy'dan Hayri Özalp Konağı'na inceleme

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yeni Kaymakamı Can Aksoy, görevine başlamasının ardından Hayri Özalp Konağı'nda incelemelerde bulundu.

İlçede Büyük Önder Mustafa Kemal Ataürk'ü anma törenin katılan Aksoy, tören sonrası Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar ile Hayri Özalp Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Konak hakkında Kaplan'dan bilgi alan Kaymakam Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, konağın muhteşem bir konak olduğunun her halinden belli olduğunu ifade ederek, Beypazarı'nın tarihinin çok eskilere dayandığını ve turizmde öne çıkan konaklarıyla da bilinen bir ilçe olduğunu kaydetti.