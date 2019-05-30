Kayınpederin, kızını dövdüğü iddiasıyla damadını öldürmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kızına şiddet uyguladığını ileri sürdüğü damadını av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kemal İvgen, maktul Mehmet Zeki Kaya'nın yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tanık Ahmet İvgen, "Gece silah sesine uyandım. Önce sesin dışarıdan geldiğini sandım, sonra içeriden geldiğini anladım. Gidince eniştemi kanlar içinde gördüm. Babam salonda duruyordu, tüfek de yanındaydı." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etmelerinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

- Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Ayşe (35) ve eşi Mehmet Zeki Kaya, 8 Eylül 2018'de Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki babası Kemal İvgen'in evine gitmişti. Kayınpeder ile damat arasında, kızının darbedilmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kayınpeder, evdeki av tüfeğiyle damadını öldürmüştü. Gözaltına alınan İvgen tutuklanmıştı.