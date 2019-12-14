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Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de hafta sonu dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

Genel 14.12.2019, 20:43
Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu
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Ülkede kayak sezonunu en erken açan merkez olarak ön plana çıkan Palandöken, hafta sonu tatilini fırsat bilen kayakseverler ile aileleri ağırladı.

Kayakseverler Palandöken'de yoğunluk oluşturdu

Kar kalınlığının 54 santimetreye ulaştığı merkezde yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın keyfini çıkardı.

Çevre illerdekilerin de tercih ettiği kayak merkezinde, çocukların aileleriyle kızakla kayması renkli görüntüler oluşturdu.

Giresun'dan gelen Mehmet Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

Gençlere erken yaşta kayak yapmaya başlaması tavsiyesinde bulunan Çınar, "Palandöken'de yoğun kalabalık görüyorum. Palandöken, Erzurum'un turizmi açısından çok iyi bir gelir kaynağı ve çok iyi değerlendirilmiş. Herkesin Palandöken'i gelip görmesi gerekiyor." dedi.

#Erzurum #Hafta sonu tatili #Palandöke Kayak Merkezi
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